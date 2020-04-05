БЖД отменила последние поезда в Москву и Санкт-Петербург

"Еврорадио" . Последние поезда по этим направлениям отправятся из России сегодня. Из Беларуси минский поезд отправляться уже не будет, а брестский проследует только до Витебска , передает





Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в кассах вокзалов или через интернет-ресурс, на котором приобретался билет. Дополнительная плата и сборы за возврат билетов взиматься не будут.





О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения БЖД сообщит дополнительно.