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БЖД отменила последние поезда в Москву и Санкт-Петербург
Источник материала: Партизан
Белорусская железная дорога отменяет с 5 апреля два оставшихся поезда в Россию: №2/1 Минск – Москва и №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург.
Последние поезда по этим направлениям отправятся из России сегодня. Из Беларуси минский поезд отправляться уже не будет, а брестский проследует только до Витебска, передает
Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в кассах вокзалов или через интернет-ресурс, на котором приобретался билет. Дополнительная плата и сборы за возврат билетов взиматься не будут.
О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения БЖД сообщит дополнительно.
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Белорусская железная дорога отменяет с 5 апреля два оставшихся поезда в Россию: №2/1 Минск – Москва и №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург.
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