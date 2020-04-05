Американские ученые уверены, что в будущем мы будем жить в домах, выращенных бактериями

Источник материала: Полымя

По мнению исследователя, использование живых организмов типа бактерий и грибов сделает строительство более экологичным и экономически эффективным. Уилл Срубар уже представил «живой» бетон, который способен размножаться делением.





Строительство остается крайне неэкологичной отраслью экономики. При производстве таких материалов, как цемент, стекло и сталь тратится много ресурсов и выбрасываются значительные объемы парниковых газов.

По мнению Уилла Срубара, сотрудника Колорадского университета в Боулдере, нам необходимо активнее использовать биотехнологии в строительстве. В своем эссе для Conversation он утверждает, что саморазвивающиеся и самовосстанавливающиеся конструкции на основе живых организмов — лучший выбор, чтобы сделать эту сферу более зеленой.

Еще недавно выращивание стройматериалов и целых зданий казалось научной фантастикой. Однако в последние годы биологи научились превращать живые клетки в фабрики по производству практически любого материала.

Сам Срубар в январе представил «живой» бетон, который создан при участи цианобактерий и в правильных условиях способен «размножаться делением».

Исследователь полагает, что аналогичные материалы на основе бактерий грибов и других организмов не только уменьшат экологический ущерб от строительства, но и сократят финансовые затраты на возведение и ремонт зданий.

Разумеется, прежде чем «живые» здания станут реальностью, ученые должны сделать производство материалов для них дешевым и экономически эффективным. А после этого им предстоит еще более трудная задача — изменить подход к строительству, который не менялся на протяжении сотен и тысяч лет.

Использование живых организмов для строительства поможет и при колонизации иных миров. Например, в NASA считают, что марсианские колонисты смогут выращивать дома из грибов. Достаточно будет возвести легкий каркас, а грибы возьмут на себя остальную работу.