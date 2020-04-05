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«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

05.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В штабе Западного фронта с первых дней войны по поручению Сталина находился маршал Советского Союза Б. Шапошников, на помощь которому 27 июня приехал и К. Ворошилов.

«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

В этот день на основании анализа разведданных и трофейной немецкой карты, добытой разведчиками 13-й армии, удалось определить, что основной удар по советским войскам противник наносит все-таки в Беларуси, а не на южном направлении, как ошибочно предполагалось.

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«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали как могли. По сути, на линии (хотя была ли та линия Западного фронта?) шли очаговые бои, основная часть войск уже потерпела поражение.

«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

В одном из последних разговоров по телефону ВЧ Жуков спросил Павлова: «В чьих руках Бобруйск?» Генерал не стал вилять: «Товарищ генерал армии, – твердо ответил командующий Западным фронтом Павлов, – в чьих руках Бобруйск, я не знаю…». В этом горьком «я не знаю» было все: и признание поражения, и потери управления войсками, и готовность отвечать персонально за все случившееся. Это был момент истины.

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«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А.А. Кулешова:
К началу июля 1941 года Западный фронт как управляемое организованное объединение сил и средств, по сути, уже не существовал. И надо было его уже формировать заново. Высшее советское руководство возложило вину за такое тяжелое поражение на тогдашнее командование Западного фронта во главе с генералом армии Павловым, приговорили к расстрелу. 

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Дмитрий Павлов, Леонид Сугако

 
Теги: Минск
 
 
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В штабе Западного фронта с первых дней войны по поручению Сталина находился маршал Советского Союза Б. Шапошников, на помощь которому 27 июня приехал и К. Ворошилов. ...
 
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