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«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова
Источник материала: СТВ
В штабе Западного фронта с первых дней войны по поручению Сталина находился маршал Советского Союза Б. Шапошников, на помощь которому 27 июня приехал и К. Ворошилов.
В этот день на основании анализа разведданных и трофейной немецкой карты, добытой разведчиками 13-й армии, удалось определить, что основной удар по советским войскам противник наносит все-таки в Беларуси, а не на южном направлении, как ошибочно предполагалось.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
В одном из последних разговоров по телефону ВЧ Жуков спросил Павлова: «В чьих руках Бобруйск?» Генерал не стал вилять: «Товарищ генерал армии, – твердо ответил командующий Западным фронтом Павлов, – в чьих руках Бобруйск, я не знаю…». В этом горьком «я не знаю» было все: и признание поражения, и потери управления войсками, и готовность отвечать персонально за все случившееся. Это был момент истины.
Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А.А. Кулешова:
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В штабе Западного фронта с первых дней войны по поручению Сталина находился маршал Советского Союза Б. Шапошников, на помощь которому 27 июня приехал и К. Ворошилов. ...
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