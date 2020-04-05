БРСМ и БРПО дают старт второму сезону онлайн-проекта «Клевые каникулы»

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация дадут 6 апреля старт второму сезону полюбившегося школьникам онлайн-проекта «Клевые каникулы». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

«Эта неделя «Клевых каникул» на площадках БРСМ и БРПО в социальных сетях прошла интересно и ярко. В наш совместный проект включились школьники разных возрастов. Уже сформирована команда его лидеров — это 250 ребят, которые выполнили все семь заданий первого сезона #клевыхканикул, — рассказала Александра Гончарова. — С учетом продления в Беларуси весенних каникул мы приняли решение «Клевые каникулы» продолжить на неделю. Завтра будет дан старт второму сезону».

Уже готов очередной чек-лист заданий. «Следующую неделю мы начнем со спортивного задания. Проведем онлайн-тренировку, в которой каждый участник определит сам, будет это утренняя зарядка или разминка в том виде спорта, которым он занимается. Возможно, у кого-то это будет семейная тренировка, что очень приветствуется. Работа в команде всегда еще больше сплачивает семью», — отметила координатор проекта.

Александра Гончарова подчеркнула, что одним из самых популярных среди участников стало задание самостоятельно приготовить завтрак для всей семьи. «Ребята очень старались, готовили, фотографировали, выкладывали в сеть свои эксклюзивные блюда, и мы решили это задание во втором сезоне несколько трансформировать. Теперь школьникам будет предложено самим приготовить десерт. Сладкое поднимает настроение, а это очень важный компонент #клевыхканикул», — сказала она.

Во втором сезоне ребятам нужно будет организовать виртуальную экскурсию по своему родному краю, предварительно изучив интересные исторические факты, подобрав фотографии, разработав онлайн-маршрут. «Это большая и кропотливая работа. Каникулы — это отличное время провести такую работу. Мы ждем от школьников интересные экскурсии по малой родине, — добавила координатор проекта. — Думаю, что ребятам понравится и совместная скайп-вечеринка, которую нужно будет организовать со своими друзьями. А предварительно приготовить молочные коктейли, смузи и соки».

Свои интеллектуальные способности участники смогут проявить во время прохождения онлайн-квиза. Их знания пригодятся в решении головоломок и ребусов. «В субботу мы предложим ребятам устроить литературные вечера онлайн и рассказать о своих любимых книгах и их авторах. Мы надеемся, что в прямых эфирах в исполнении юных литературоведов прозвучат отрывки из произведений и стихи. В завершающий день школьных каникул ребята поделятся своими лайфхаками. Самые активные участники, которые креативно выполнят весь чек-лист проекта «Клевые каникулы», будут отмечены подарками от БРСМ и БРПО», — резюмировала Александра Гончарова.

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