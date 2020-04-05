Белорусские инженеры разработали новые средства защиты от COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские инженеры разработали модель специального многоразового щитка для врачей, а также адаптировали обычную маску для подводного плавания для защиты от COVID-19. Пробную партию уже тестируют в нескольких столичных больницах, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Раньше в этой мастерской программировали роботов и собирали дроны. Теперь изготавливают средства защиты для медиков. За две минуты лазер вырезает из пластика сразу шесть щитков. Конструкция простая и многоразовая. Такие во всем мире используют хирурги, стоматологи. А теперь они нужны даже при обычном осмотре пациента.



«Не хватает рук, которые бы все это собирали. Мы нашли много лазеров в разных компаниях. Они нам бесплатно печатают. Нам главное успеть все это собрать и отвезти в больницы», – сказал активист Антон Трифонов.

Пока удается собирать только по полсотни штук в день, а число заказов от врачей перевалило за несколько тысяч. Энтузиасты, это айтишники и инженеры, трудятся здесь после основной работы. Бесплатно. Сейчас адаптируют для врачей и обычные маски для плавания. Пробную партию уже тестируют в больницах.



«Ребята смоделировали переходник, он довольно простой, крепится на место для вывода воздуха. А дальше мы устанавливаем стандартный медицинский фильтр. Т.е. воздух проходит через фильтр и никакие вредные вещества, бактерии не могут попасть внутрь», – пояснил активист Сергей Исаченко.

На пандемию отреагировала и мода. Например, делают маски с принтом. Львиные и кошачьи мордочки, улыбки – что угодно. Маски эти из хлопка, многослойные, с карманом для фильтра.



«Мы сделали бафф, который закрывает шею и нижнюю часть лица. В нем еще есть карман для фильтра. В бандане тоже есть карман для фильтра. Ее можно завязать и закрыть нижнюю часть лица», – показал коммерческий директор компании Василь Мельников.

Сейчас на производство медицинских изделий переориентировалось большинство предприятий легкой промышленности. За сутки в стране выпускают свыше 300 тысяч масок. И они сразу поступают в аптеки.