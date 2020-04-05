|
Белорусские инженеры разработали новые средства защиты от COVID-19
05.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские инженеры разработали модель специального многоразового щитка для врачей, а также адаптировали обычную маску для подводного плавания для защиты от COVID-19. Пробную партию уже тестируют в нескольких столичных больницах, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Раньше в этой мастерской программировали роботов и собирали дроны. Теперь изготавливают средства защиты для медиков. За две минуты лазер вырезает из пластика сразу шесть щитков. Конструкция простая и многоразовая. Такие во всем мире используют хирурги, стоматологи. А теперь они нужны даже при обычном осмотре пациента.
Пока удается собирать только по полсотни штук в день, а число заказов от врачей перевалило за несколько тысяч. Энтузиасты, это айтишники и инженеры, трудятся здесь после основной работы. Бесплатно. Сейчас адаптируют для врачей и обычные маски для плавания. Пробную партию уже тестируют в больницах.
На пандемию отреагировала и мода. Например, делают маски с принтом. Львиные и кошачьи мордочки, улыбки – что угодно. Маски эти из хлопка, многослойные, с карманом для фильтра.
Сейчас на производство медицинских изделий переориентировалось большинство предприятий легкой промышленности. За сутки в стране выпускают свыше 300 тысяч масок. И они сразу поступают в аптеки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские инженеры разработали модель специального многоразового щитка для врачей, а также адаптировали обычную маску для подводного плавания для защиты от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)