Тома Круза поместили на карантин из-за COVID-19

Голливудский актёр Том Круз вместе со своими коллегами по съёмкам седьмой части фильма «Миссия невыполнима» попал на карантин в Венеции. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди коллег оказался актёр Саймон Пегг, который и поделился этой новостью с изданием. По его словам, компанию изолировали в одном из самых роскошных отелей Венеции — Gritti Palace.

Карантин продлится минимум до 2 марта. Согласно предварительной информации, никто из членов съёмочной команды не инфицировался.

Напомним, что Том Круз приехал в Венецию 20 февраля. Он участвовал в нескольких экшн-сценах — на гондоле, а также на фоне известных достопримечательностей итальянского города. Однако из-за вспышки вируса в Италии съёмки приостановили.