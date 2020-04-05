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Тома Круза поместили на карантин из-за COVID-19

05.04.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тома Круза поместили на карантин из-за COVID-19

Голливудский актёр Том Круз вместе со своими коллегами по съёмкам седьмой части фильма «Миссия невыполнима» попал на карантин в Венеции. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди коллег оказался актёр Саймон Пегг, который и поделился этой новостью с изданием. По его словам, компанию изолировали в одном из самых роскошных отелей Венеции — Gritti Palace.

Карантин продлится минимум до 2 марта. Согласно предварительной информации, никто из членов съёмочной команды не инфицировался.

Напомним, что Том Круз приехал в Венецию 20 февраля. Он участвовал в нескольких экшн-сценах — на гондоле, а также на фоне известных достопримечательностей итальянского города. Однако из-за вспышки вируса в Италии съёмки приостановили. 

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Теги: Новости
 
 
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Голливудский актёр Том Круз вместе со своими коллегами по съёмкам седьмой части фильма «Миссия невыполнима» попал на карантин в Венеции. Об этом сообщает Daily Mail....
 
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