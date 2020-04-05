«Белпочта» приостановит оказание услуг по примерке товаров из посылок

Источник материала: ОНТ

«Белпочта» временно приостановит работу некоторых сервисов в рамках пакетов услуг «E-commerce» и «E-commerce MAX». В частности, временно не будут оказываться услуги по примерке, а также получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Белпочты».

В сообщении отмечается, что меры принимаются в целях минимализации контактов сотрудников почты, с получающими отправления клиентами. Организация также рекомендует соблюдать дистанцию в очередях, находясь не менее чем в 1,5 – 2 метрах друг от друга, а также, по возможности, приобретать товары на интернет-площадках с предоплатой.

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