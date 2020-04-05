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Жодинский «Свiтанак» предлагает использовать вместо масок женские панталоны и мужские трусы-боксеры

05.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале марта на ОАО «Свiтанак» выпустили защитные марлевые маски. Но не остановились и решили, что для защиты можно использовать женские панталоны и хеш-тег #NOPANIC_by_SVITANAK

— Маски из женских панталонов (а также из мужских трусов-боксеров) изготовлены из 100% натуральных волокон, без клея, не выделяют опасных веществ и не вызывают аллергию, — обещают на предприятии. Моделью на видео выступила начальник рекламного отдела предприятия Мария Зайцева, пишет ex-press.by


На ОАО «Свiтанак» призывают:

— Давайте вместе с нами не поддаваться панике! Присоединяйтесь к нашему флешмобу: #NOPANIC_by_SVITANAK. Выкладывайте ваши креативные фото и видео, ставьте хэштэг и самые интересные идеи мы отметим у себя в сториз.

 
 
 
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В начале марта на ОАО «Свiтанак» выпустили защитные марлевые маски. Но не остановились и решили, что для защиты можно использовать женские панталоны и хеш-тег...
 
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