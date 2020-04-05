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Жодинский «Свiтанак» предлагает использовать вместо масок женские панталоны и мужские трусы-боксеры
Источник материала: Партизан
В начале марта на ОАО «Свiтанак» выпустили защитные марлевые маски. Но не остановились и решили, что для защиты можно использовать женские панталоны и хеш-тег #NOPANIC_by_SVITANAK
— Маски из женских панталонов (а также из мужских трусов-боксеров) изготовлены из 100% натуральных волокон, без клея, не выделяют опасных веществ и не вызывают аллергию, — обещают на предприятии. Моделью на видео выступила начальник рекламного отдела предприятия Мария Зайцева, пишет
На ОАО «Свiтанак» призывают:
— Давайте вместе с нами не поддаваться панике! Присоединяйтесь к нашему флешмобу: #NOPANIC_by_SVITANAK. Выкладывайте ваши креативные фото и видео, ставьте хэштэг и самые интересные идеи мы отметим у себя в сториз.
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В начале марта на ОАО «Свiтанак» выпустили защитные марлевые маски. Но не остановились и решили, что для защиты можно использовать женские панталоны и хеш-тег...
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