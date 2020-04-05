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Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продлены весенние школьные каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенту по теме докладывал министр образования Игорь Карпенко, собрав все мнения и обращения родителей.
Окончательное решение принято. Предстоящая неделя в школах будет неучебной. При этом образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая.
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Новости Беларуси. В Беларуси продлены весенние школьные каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенту по теме докладывал министр...
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