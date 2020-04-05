Во Флориде пожар уничтожил больше трех с половиной тысяч автомобилей

Источник материала: ОНТ

Больше трех с половиной тысяч автомобилей сгорели в результате пожара во Флориде

Все машины были припаркованы возле международного аэропорта – на юго-западе штата. К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобили сдавались в прокат, и в момент ЧП все они были пусты. Пламя тушили несколько часов с земли и воздуха. Клубы черного дыма были видны за 30 километров от очага возгорания. Временно была перекрыта дорога, ведущая к терминалу. Сейчас аэропорт восстановил работу. Причину пожара еще предстоит установить. Но самая очевидная версия – все машины стояли на сухой траве. Март выдался жарким, в регионе давно не было дождей, так что положить начало ЧП могла любая искра

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