|
Во Флориде пожар уничтожил больше трех с половиной тысяч автомобилей
Источник материала: ОНТ
Больше трех с половиной тысяч автомобилей сгорели в результате пожара во Флориде
Все машины были припаркованы возле международного аэропорта – на юго-западе штата. К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобили сдавались в прокат, и в момент ЧП все они были пусты. Пламя тушили несколько часов с земли и воздуха. Клубы черного дыма были видны за 30 километров от очага возгорания. Временно была перекрыта дорога, ведущая к терминалу. Сейчас аэропорт восстановил работу. Причину пожара еще предстоит установить. Но самая очевидная версия – все машины стояли на сухой траве. Март выдался жарким, в регионе давно не было дождей, так что положить начало ЧП могла любая искра
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше трех с половиной тысяч автомобилей сгорели в результате пожара во Флориде Все машины были припаркованы возле международного аэропорта – на юго-западе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)