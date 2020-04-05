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Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов

05.04.2020 16:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борт «Белавиа» вылетел из Национального аэропорта «Минск» в Индию за группой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации МИД нашей страны, специальный рейс организован совместно с посольством России.

Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов

Самолет направился в Дели, чтобы забрать еще одну группу наших соотечественников и, по возможности, граждан других стран. Расходы за перелет взяла на себя российская сторона.

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Добавим, благодаря помощи госорганов на родину вернулись более 6 тысяч белорусов (подробнее здесь). В настоящее время прорабатывается возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси. 6 апреля ожидается рейс из Еревана в Минск.

Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Борт «Белавиа» вылетел из Национального аэропорта «Минск» в Индию за группой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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