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Самолёт «Белавиа» вылетел из Минска в Индию за группой белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борт «Белавиа» вылетел из Национального аэропорта «Минск» в Индию за группой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации МИД нашей страны, специальный рейс организован совместно с посольством России.
Самолет направился в Дели, чтобы забрать еще одну группу наших соотечественников и, по возможности, граждан других стран. Расходы за перелет взяла на себя российская сторона.
Добавим, благодаря помощи госорганов на родину вернулись более 6 тысяч белорусов (подробнее
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Новости Беларуси. Борт «Белавиа» вылетел из Национального аэропорта «Минск» в Индию за группой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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