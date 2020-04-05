За минувшие сутки в экосистемах Беларуси произошли 93 пожара

Источник материала: ОНТ

Еще не сезон, но тем не менее. В экосистемах Беларуси за минувшие сутки произошли 93 пожара.

Только вчера спасатели справились с торфяным пожаром в Житковичском районе и следом вспыхнул Столинский. Горит трава и кустарники. Площадь немаленькая – 75 гектаров. К тому же, огненный фронт проходит по болоту, справиться с ним непросто – из-за отсутствия подъездных путей. Причиной пожара, как это часто бывает, могло стать неосторожное обращение с огнем.

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