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За минувшие сутки в экосистемах Беларуси произошли 93 пожара
Источник материала: ОНТ
Еще не сезон, но тем не менее. В экосистемах Беларуси за минувшие сутки произошли 93 пожара.
Только вчера спасатели справились с торфяным пожаром в Житковичском районе и следом вспыхнул Столинский. Горит трава и кустарники. Площадь немаленькая – 75 гектаров. К тому же, огненный фронт проходит по болоту, справиться с ним непросто – из-за отсутствия подъездных путей. Причиной пожара, как это часто бывает, могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Еще не сезон, но тем не менее. В экосистемах Беларуси за минувшие сутки произошли 93 пожара. Только вчера спасатели справились с торфяным пожаром в Житковичском...
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