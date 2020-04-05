|
Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер
Источник материала: СТВ
Если вспомнить историю происхождения человека, то всё началось с появления человека прямоходящего. Рядом с современным, человеком разумным, находится человек умелый. И вот вопрос: что может произойти, если человек с хорошим воображением и умелыми руками долгое время находится дома и скучает?
Впрочем, иногда достаточно воображения и умения обращаться с компьютерными программами по фотомонтажу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вспомнить историю происхождения человека, то всё началось с появления человека прямоходящего. Рядом с современным, человеком разумным, находится человек...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)