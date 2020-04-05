Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер

Источник материала: СТВ

Если вспомнить историю происхождения человека, то всё началось с появления человека прямоходящего. Рядом с современным, человеком разумным, находится человек умелый. И вот вопрос: что может произойти, если человек с хорошим воображением и умелыми руками долгое время находится дома и скучает?



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Фото: pikabu.ru / one24rus

Впрочем, иногда достаточно воображения и умения обращаться с компьютерными программами по фотомонтажу.