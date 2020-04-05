Гомельчанка Мария Тарасенко снова добилась исключения из «тунеядской» базы

«Гомельская весна» . Так называемая «тунеядская» комиссия при администрации Железнодорожного района Гомеля освободила известную домохозяйку Марию Тарасенко от оплаты услуг ЖКХ по «экономически обоснованным тарифам». Об этом гомельчанку 4 апреля проинформировал первый зампред горисполкома Александр Германов, пишет





«На состоявшемся 1 апреля заседании постоянно действующей «комиссии по координации работы по содействию занятости населения» Железнодорожного района Гомеля принято решение о том, что на основании вашего обращения и выписки из медицинских документов вы освобождаетесь от уплаты услуг с возмещением затрат: горячее водоснабжение, газо и тепло снабжения на период с 1 января по 31 декабря 2020 года», - ответили городские чиновники известной борьбой с «тунеядским» декретом женщине.





Что касается жалобы Марии Тарасенко о внесении предложения о проверке «тунеядского декрета» №3 на соответствие Конституции, чиновники отреагировали следующим образом:









«Граждане и организации, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться непосредственно к уполномоченному органу с инициативой о внесении соответствующего предложения. Гомельский горисполком не наделен полномочиями по оценке законности актов президента либо внесения предложений о проверке их конституционности».









Напомним, с 1 января текущего года Мария Тарасенко опять стала «трудоспособной, не занятой в экономике». Горячее водоснабжение (подогрев воды) ей насчитали как услугу, «обеспечивающую полное возмещение экономически обоснованных затрат». Ей предъявили в 5,5 раз больше обычного. Она опять решила действовать и не прогадала.





«В жалобе в горисполком я заявила о вмешательстве государства в частную жизнь моей семьи, о принуждении меня к труду и запрещенной дискриминации по признаку моего социального статуса. Я заявила, что опять пойду в суд и буду это доказывать!», - решительно заявляет Мария Тарасенко.





Правозащитник Леонид Судаленко напомнил, что в деле Мария Тарасенко они в прошлом году начали стратегическую тяжбу, которая включает в себя как правовые, как информационные, так и иные действия, направленные на безусловную отмену «тунеядского декрета».





- Выбранная нами стратегия срабатывает, Марию опять исключили из базы «незанятых» на текущий год. Тем не менее, мы на этом не останавливаемся. По прошлогодним судебным тяжбам жалоба уже находится в Комитете ООН по правам человека, после ее регистрации голос Марии будет звучать увереннее и громче!





- У нас сформирован отличный кейс для проверки декрета №3 на соответствие Конституции. Мы продолжаем начатую тяжбу, ведь с 1 мая в потяжелевшие жировки обещают добавить отопление и главное газ! Представьте, во что это может вылиться владельцу, например, частного коттеджа, оказавшегося волею судьбы в списках «не занятых в экономике»! Мы поможем каждому, обращайтесь!



