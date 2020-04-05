Третий тур чемпионата Беларуси по футболу: «Энергетик-БГУ» победил «Минск»

Источник материала: ОНТ

Сегодня завершается третий тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе дня – три матча, один из которых закончился несколько минут назад. «Энергетик-БГУ» на своем поле победил клуб «Минск» – 2:0.

А накануне были сыграны еще три встречи. И вновь сенсация от мозырской «Славии», которая на выезде обыграла чемпиона страны брестское «Динамо» – 2:1. Счёт на 64-й минуте с пенальти открыл полузащитник «Славии» Андрей Чухлей. Затем Александр Котляров удвоил преимущество. Брестчане смогли только сократить отставание, и то лишь благодаря автоголу защитника гостей Игоря Тимонюка. В прошлом туре «Славия» обыграла БАТЭ – 2:1.

Тем временем борисовчане добыли свою первую победу в чемпионате, одолев дома брестский «Рух» – 1:0. Единственный мяч забил Станислав Драгун. В Солигорске «Шахтёр» и «Неман» сыграли вничью – 0:0. В эти минуты в Борисове встречаются «Смолевичи» и «Витебск», а завершит третий тур матч «Ислочь» – «Слуцк», который начнется в 18.00.

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