В Минской области стартовала акция «Мы с тобой, ветеран»

Источник материала: ОНТ

«Мы с тобой, ветеран». В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, социальные службы и частные компании скооперировались чтобы оказать помощь пожилым белорусам. Кампания стартовала в Минской области.

В наборах самое необходимое: крупы, чай, консервы и сладости. К разговорам на пороге адресаты не привыкли, приглашают в дом. А там хоть и в перчатках и масках, но личное общение воспринимают иначе.

Тут и благодарность за победу и пожелания и даже что-то личное, но уже без камер. Визиты подготавливали очень тщательно. Правила безопасности в первую очередь для самих пожилых людей – на первом месте. Пока кампания разворачивается в Минской области, в списке адресов – 650 ветеранов. Никто из них не останется без внимания.

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