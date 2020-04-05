Пожар в Чернобыльской зоне: горит 100 гектаров леса и травы

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook.





"Пожарные продолжают бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", - написал Фирсов.





Также он сообщил, что в эпицентре пожара радиация выше нормы. В частности, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Он уточнил, что такая ситуация только в очаге пожара. Фирсов выступает за ужесточение наказания за поджоги в лесах.





"Увы, руки у нас обычно доходят до реформ лишь тогда, когда случается беда. Проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину - во всех регионах горят поля, камыш, леса", - отметил чиновник.





Он добавил, что этому варварству необходимо наконец положить конец.





"На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас вас могут наказать на 17 тыс. грн, а за поджог, который может отнять чью-то жизнь (как уже недавно произошло на Житомирщине), штраф мизерный", - сказал Фирсов.





Он убежден, что штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50-100 раз. "Соответствующие законопроекты есть. Надеюсь, они будут проголосованы. Иначе масштабные пожары будут и в дальнейшем происходить каждую осень и весну", - добавил он.





Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 13:30 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух очагов. Так, тушение происходит между селами Владимировка и Жовтневое Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе два самолета АН - 32П и вертолет МИ – 8. Авиацией ГСЧС осуществлено 17 сбросов воды объемом 64 тонны. Также тушение происходит вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 человек и 4 единиц техники.