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Министерство образования прокомментировало продление школьных каникул
Источник материала: ОНТ
«Прислушались к родителям» – об этом заявили сегодня в Министерстве образования, комментируя продление школьных каникул. В ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой.
Завтра в школу идти не надо. Каникулы продлены на одну неделю. К занятиям дети вновь приступят 13 апреля. Но все это время будут работать так называемые школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.
Еще в конце третьей четверти увеличился процент тех, кто воспользовался правом не водить детей в школу по заявительному принципу.
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«Прислушались к родителям» – об этом заявили сегодня в Министерстве образования, комментируя продление школьных каникул. В ведомство поступало до 100 звонков в...
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