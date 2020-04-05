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Министерство образования прокомментировало продление школьных каникул

05.04.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Прислушались к родителям» – об этом заявили сегодня в Министерстве образования, комментируя продление школьных каникул. В ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой. 

Завтра в школу идти не надо. Каникулы продлены на одну неделю. К занятиям дети вновь приступят 13 апреля. Но все это время будут работать так называемые школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня. 

Еще в конце третьей четверти увеличился процент тех, кто воспользовался правом не водить детей в школу по заявительному принципу. 

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«Прислушались к родителям» – об этом заявили сегодня в Министерстве образования, комментируя продление школьных каникул. В ведомство поступало до 100 звонков в...
 
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