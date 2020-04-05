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Минобразования прокомментировало продление весенних школьных каникул
05.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно.
Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала
Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года. В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой.
«Сегодня разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу, чтобы не пострадали обучающиеся. Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», — сказал Александр Кадлубай.
В течение следующей недели будут работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.
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Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире...
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