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Минобразования прокомментировало продление весенних школьных каникул

05.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобразования прокомментировало продление весенних школьных каникул

Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно.

Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала ОНТ прокомментировал продление весенних школьных каникул на неделю, сообщает БЕЛТА.

Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года. В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой.

«Сегодня разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу, чтобы не пострадали обучающиеся. Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», — сказал Александр Кадлубай.

В течение следующей недели будут работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.

https://www.belta.by/

 
 
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Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире...
 
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