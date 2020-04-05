«Здоровье - это самое главное. И футбол - игра для зрителей». Тренер «Минска» - о приостановке чемпионата

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Минска» Андрей Разин рассказал о причинах поражения его команды от «Энергетик-БГУ», а главный тренер «студентов» Владимир Белявский заявил, что говорить о лидерстве еще очень рано. Также оба тренера ответили на вопрос надо ли останавливать чемпионат. Их слова передает корреспондент «Прессбола» .

Напомним, «Энергетик-БГУ» пока единолично возглавил чемпионат. Чуть позже «Ислочь» может также набрать 9 очков.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Осторожно начали игру обе команды. Никто не хотел пропускать первым, зная, что сильная сторона «Энергетика», да и мы неплохо играли на быстрых атаках в прошлом матче с «Динамо». И пропустить мяч — значило отдать преимущество сопернику в плане того, что он мог прибегнуть к своей любимой игре, которая у него хорошо получается.

Мы опасались «Энергетика» в плане именно быстрых атак, зная, что у него есть хорошие исполнители впереди, способные обыграть один в один. Постарались обезопасить себя от этих контратак. Всегда сзади оставляли минимум трех человек.

Тем не менее, исполнительское мастерство нападающих оказалось чуть повыше в голевых моментах, чем мастерство наших защитников. Чего мы и боялись, оба мяча в контратаках и пропустили.

Второй гол, понятно, уже ничего не решал. Там мы пытались сравнять счет, оголили тылы. А первый гол — индивидуальное мастерство Якшибаева, который обыграл один в один. В силу этого «Энергетик» получил преимущество в атаке.

А дальше, получив преимущество в один гол, они могли уже играть в своей излюбленной манере — плотно и компактно обороняться и опасно выбегать в контратаки, что у них неплохо получается.

Тем не менее, шансы сравнять у нас были. Но мы ими не воспользовались. А ближе к концу игры оголяли тылы и второй мяч пропустили уже в компенсированное время. Он на исход матча уже не влиял.

— Ваши ощущения от того, что играли лидеры чемпионата?

— Не думал об этом. Всего лишь два тура прошло. А лидеры чемпионата — это лидеры в ноябре. А сейчас это все промежуточные результаты. Нам важно идти от тура к туру, набирать свои очки.

Да, это была важная игра. Но не потому, что играли лидеры. Две минские команды — это принципиально. В прошлом году мы неудачно сыграли с этим соперником — тоже принципиально. Увы, так слоилось.

Хотя упрекнуть в чем-то своих футболистов не могу. Весь футбол построен на ошибках. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Главное, чтобы было желание и самоотдача. А ошибки будем устранять.

— Надо ли приостанавливать чемпионат?

— Скажу две вещи. Здоровье людей — это самое главное, что есть. И футбол — это игра для зрителей. Это две вещи, в которых я уверен.



Фото: «Энергетик-БГУ»

— Всех, кто за нас болеет, поздравляю с победой. А по игре… Мы полностью переиграли соперника. Не знаю, что случилось — это не мои дела. Но то, что мы были сильнее, были видно невооруженным взглядом. И индивидуально, и тактически, и физически — все было на нашей стороне. Вот поэтому и выиграли.

— Ваши ощущения от того, что играли лидеры чемпионата?

— О лидерах говорить еще рано. Сыграли только три тура. Это еще не лидерство. Это могут быть какие- то временные всплески — как у одних, так и у других. Поэтому я не расценивал это как игру лидеров, а просто как очередной матч, который нужно выиграть. А где мы и на каком месте, никакой роли не играло.

— После удаления какие-то ходы предпринимали в игре команды?

— Конечно. Мы перестроились, стали играть с одним нападающим. Потому что по-другому невозможно было играть. Перестроились — и забили мяч. Должны были еще раньше это сделать — поймать на контратаке. Но так получилось, что забили его в добавленное время.

— Надо ли приостанавливать чемпионат?

— Есть федерация футбола. Пусть она решает. Она же проводит соревнования. Это ее прерогатива. А что один будет говорить: «Давайте», а другой: «Не давайте», это все в пользу бедных.

Федерация скажет остановить чемпионат — значит, остановят. А не скажет — значит, будем играть. Мы же не можем выйти с транспарантами и сказать: «Мы не будем играть в футбол».

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