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Оператор брестского «Динамо» снял мрачный ролик про матч

05.04.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На канале брестского «Динамо» появилось необычное видео про прошедший матч, в котором команда у себя на поле проиграла «Славии» со счетом 1:2.

Оператор брестского «Динамо» снял мрачный ролик про матч

Пустые трибуны на «Брестском», пугающая картина, которая не оставила равнодушным оператора клуба. Смотрите артхаусный Matchday live с матча третьего тура.

Напомним, «Славия» прервала 22-матчевую беспроигрышную серию брестского «Динамо».

 
 
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  На канале брестского «Динамо» появилось необычное видео про прошедший матч, в котором команда у себя на поле проиграла «Славии» со счетом 1:2. Пустые трибуны на...
 
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