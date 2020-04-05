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Оператор брестского «Динамо» снял мрачный ролик про матч
05.04.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На канале брестского «Динамо» появилось необычное видео про прошедший матч, в котором команда у себя на поле проиграла «Славии» со счетом 1:2.
Пустые трибуны на «Брестском», пугающая картина, которая не оставила равнодушным оператора клуба. Смотрите артхаусный Matchday live с матча третьего тура.
Напомним, «Славия» прервала 22-матчевую беспроигрышную серию брестского «Динамо».
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На канале брестского «Динамо» появилось необычное видео про прошедший матч, в котором команда у себя на поле проиграла «Славии» со счетом 1:2. Пустые трибуны на...
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