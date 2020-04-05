Оператор брестского «Динамо» снял мрачный ролик про матч

Источник материала: Виртуальный Брест

На канале брестского «Динамо» появилось необычное видео про прошедший матч, в котором команда у себя на поле проиграла «Славии» со счетом 1:2.





Пустые трибуны на «Брестском», пугающая картина, которая не оставила равнодушным оператора клуба. Смотрите артхаусный Matchday live с матча третьего тура.

Напомним, «Славия» прервала 22-матчевую беспроигрышную серию брестского «Динамо».