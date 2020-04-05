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Морковь - по 82 рубля за килограмм, перец - по 16 рублей. Цены в магазинах, которые удивляют

05.04.2020 18:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси заметно выросли цены на некоторые импортные продукты. Среди них — лимоны, имбирь, чеснок, перец. При этом цены продолжают расти. К примеру, в одной из торговых сетей лимон в пятницу стоил почти 10 рублей, а сейчас — на 2 рубля больше. FINANCE.TUT.BY собрал подборку цен, которые вызывают удивление.

В одной из торговых сетей в Минске продают голландскую мытую морковь по 82,5 рубля за килограмм. В регионах такую же морковь можно найти по 75,9 рубля. При этом в продаже есть белорусская морковь в пределах 60−80 копеек.


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Тем временем белорусы жалуются чиновникам на подорожавшие продукты. Напомним, в МАРТ открыли горячую линию, на которую можно сообщить о необоснованном подорожании товаров и их отсутствии.

Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.

Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.

По нашей информации, цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм. Еще в марте килограмм стоил 7−8 рублей. Чеснок еще совсем недавно продавали по 6−8 рублей за кило, теперь за него просят до 17 рублей. Лимоны тоже значительно выросли в цене. В конце марта их продавали по 3,5−4,5 рубля, а теперь цены доходят почти до 17 рублей.


Стоимость свежего перца доходит почти до 16 рублей за килограмм.


Тем временем МАРТ попросил импортеров и торговые сети обосновать причины подорожания, а также подтвердить обоснованность роста цен на товары, на которые поступило самое большое количество жалоб. Если специалисты ведомства выявят необоснованный рост цен, они примут соответствующие меры.

Ранее власти запретили производителям и поставщикам поднимать цены выше, чем на 0,5% в месяц.

Если вы заметили существенные рост цен на какие-то товары, то присылайте фото, сообщения, скрины на bobkov@tutby.com или пишите нам в ФБ.

 
Теги: Минск
 
 
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