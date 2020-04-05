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Морковь - по 82 рубля за килограмм, перец - по 16 рублей. Цены в магазинах, которые удивляют
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
В одной из торговых сетей в Минске продают голландскую мытую морковь по 82,5 рубля за килограмм. В регионах такую же морковь можно найти по 75,9 рубля. При этом в продаже есть белорусская морковь в пределах 60−80 копеек.
Тем временем белорусы
Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.
Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.
По нашей информации, цены на имбирь
Стоимость свежего перца доходит почти до 16 рублей за килограмм.
Тем временем МАРТ попросил импортеров и торговые сети обосновать причины подорожания, а также подтвердить обоснованность роста цен на товары, на которые поступило самое большое количество жалоб. Если специалисты ведомства выявят необоснованный рост цен, они примут соответствующие меры.
Ранее власти
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