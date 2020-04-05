Теплая погода ожидается на следующей неделе в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Пожароопасная ситуация, скорее всего, сохранится. Начало апреля со снегопадами позади, на следующей неделе в стране до +20°C!

Больше никаких заморозков. Завтра ветер уже будет теплым, +16°C, а к концу недели на юге температурный столбик обещает подняться до +20°C. При этом синоптики обещают солнце и никаких осадков.

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