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«Были в милицейской форме». Как начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?
Источник материала: СТВ
К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и культурно-образовательный.
Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:
Александр Костеров, историк:
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«Были в милицейской форме». Как начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?
К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и...
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