ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Были в милицейской форме». Как начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?

05.04.2020 19:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и культурно-образовательный.

«Были в милицейской форме». Как начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?

«Были в милицейской форме». Как начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:
Работали пункты по обеспечению одеждой, обувью беженцев. Первые беженцы появились в городе Могилёве в первые дни войны. И с первой волной беженцев попали в Могилёв и первые диверсанты, они были в милицейской форме. И начались создаваться первые отряды комсомольцев по борьбе с диверсантами. Создавались истребительные отряды.

«Были в милицейской форме». Как начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?

Александр Костеров, историк:
Многие диверсанты с крыш фонариками светили, чтобы немецкие самолеты наводить и сбрасывать бомбы. Было и такое.

Читайте также:

«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Почему юмористическое издание назвали «Громилка»? Малоизвестная история времён войны, связанная с Твардовским

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Александра Буракова, Александр Костеров

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Морковь - по 82 рубля за килограмм, перец - по 16 рублей. Цены в магазинах, которые удивляют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика