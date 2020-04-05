Источник материала: ОНТ

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси.

Команда Рауля Алонсо выиграла со счётом 42:31. Это уже 23-я победа БГК в 24 матчах чемпионата страны. В турнирной таблице брестчане лидируют, на 4 очка опережая минский СКА. Причём «армейцы» провели на одну игру больше. Матчи следующего тура запланированы на 22 апреля. БГК сыграет в Могилёве против клуба «Машека», а СКА дома примет гандболистов «Гомеля».

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