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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил «Гомель»
Источник материала: ОНТ
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси.
Команда Рауля Алонсо выиграла со счётом 42:31. Это уже 23-я победа БГК в 24 матчах чемпионата страны. В турнирной таблице брестчане лидируют, на 4 очка опережая минский СКА. Причём «армейцы» провели на одну игру больше. Матчи следующего тура запланированы на 22 апреля. БГК сыграет в Могилёве против клуба «Машека», а СКА дома примет гандболистов «Гомеля».
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси. Команда Рауля Алонсо выиграла со счётом 42:31. Это уже 23-я победа БГК в 24 матчах...
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