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Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наиболее распространенный среди любителей палов миф: сжигать траву на участке полезно для борьбы с клещами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:
Чтобы отойти от пожара, полю потребуется около года, торфянику – 25, а лесу – и того больше. В огненный плен человеческой халатности попадают растения и животные краснокнижники. Такую цену платят экосистемы Беларуси. Становится понятно, почему эксперты так широко обсуждают вопрос ужесточения наказания за выжигание травы, ведь справиться с последствиями порой непросто даже профессионалам.
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Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке
Новости Беларуси. Наиболее распространенный среди любителей палов миф: сжигать траву на участке полезно для борьбы с клещами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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