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Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

05.04.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наиболее распространенный среди любителей палов миф: сжигать траву на участке полезно для борьбы с клещами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:
Палы – это, по сути, такой неконтролируемый пожар, который, особенно если есть ветер, может очень быстро распространяться. С одной стороны, будет сгорать трава, подстилка, где могут быть уже гнезда птиц, может быть достаточно большое количество насекомых, многие из которых могут быть полезными насекомыми. Сгорают семена растений. В принципе, для экосистемы это такое достаточно проблемное явление. С другой стороны, опасность еще может быть в том, что очень часто, к сожалению, эти пожары могут перекидываться на другие экосистемы.

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Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

Чтобы отойти от пожара, полю потребуется около года, торфянику – 25, а лесу – и того больше. В огненный плен человеческой халатности попадают растения и животные краснокнижники. Такую цену платят экосистемы Беларуси. Становится понятно, почему эксперты так широко обсуждают вопрос ужесточения наказания за выжигание травы, ведь справиться с последствиями порой непросто даже профессионалам.

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Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

Люди в материале: Евгений Лобанов, Ксения Худолей

 
 
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Новости Беларуси. Наиболее распространенный среди любителей палов миф: сжигать траву на участке полезно для борьбы с клещами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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