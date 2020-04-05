ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

05.04.2020 20:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром реагировании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

Это место трудно назвать лесом: после урагана в 2016 году зеленый уголок превратился в пустырь с немногими уцелевшими деревьями. Теперь бурелом – пороховая бочка для лесничих. За сухими обломками внимательно следит зоркий глаз видеокамеры.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

Константин Мурашко, помощник лесничего Драчковского лесничества:
Мы можем управлять этой камерой, настраивать фокус, зум, приближать и отдалять. Камера работает через интернет, на камере установлен непосредственно 3G-модем. И через сервер мы управляем ей отсюда. С любой точки можно ей управлять, с любой точки можно посмотреть, где есть интернет-соединение.

«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

Для белорусских лесных массивов это давно не диковинка, поскольку беречь общее природное богатство приходится порой от нас самих. И здесь все средства хороши.

Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами

Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Камеры наблюдения за лесным фондом стали появляться в 2015 году. У нас есть поручение Совета Министров Республики Беларусь обеспечить стопроцентное покрытие лесного фонда. На сегодняшний день у нас покрытие составляет 95%.

Люди в материале: Константин Мурашко, Дмитрий Пинчук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика