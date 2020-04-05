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«С любой точки можно ей управлять». Как работают камеры наблюдения за лесами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром реагировании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это место трудно назвать лесом: после урагана в 2016 году зеленый уголок превратился в пустырь с немногими уцелевшими деревьями. Теперь бурелом – пороховая бочка для лесничих. За сухими обломками внимательно следит зоркий глаз видеокамеры.
Константин Мурашко, помощник лесничего Драчковского лесничества:
Для белорусских лесных массивов это давно не диковинка, поскольку беречь общее природное богатство приходится порой от нас самих. И здесь все средства хороши.
Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
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Новости Беларуси. Все мы знаем, что особенно пугающими могут быть лесные пожары, когда территории в десятки гектаров нуждаются в пристальном наблюдении и быстром...
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