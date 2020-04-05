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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дачный сезон для некоторых жителей деревни Лубня Мозырского района закончился, не успев начаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В пожаре пострадали около 10 строений, а общая площадь теперь уже пепелища составила почти 9 гектаров. На черной земле словно оазис теперь выделяется вот этот дом. Хозяин нас заверил: нажитое уцелело совсем не чудом. Предусмотрительность.
Василий Духновский, житель Мозыря:
Василий уверен, что дачу от пожара уберегла его любовь к этому месту. Мужчина щепетильно относится к своему участку, регулярно выкашивает траву, окапывает периметр и к сжиганию лишней растительности всегда готовится, соблюдая все правила безопасности. Словом, образцово-показательный дачник.
Но в сводке МЧС, к сожалению, «геройствуют» другие. На неделе в Житковичском районе из-за выжигания сухой травы сгорел блок хозпостроек, в деревне Подлесье Столбцовского района при схожих обстоятельствах скончался пенсионер, пытавшегося самостоятельно потушить пожар мужчину в Ивановском районе госпитализировали с ожогами.
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Новости Беларуси. Дачный сезон для некоторых жителей деревни Лубня Мозырского района закончился, не успев начаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
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