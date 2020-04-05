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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

05.04.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дачный сезон для некоторых жителей деревни Лубня Мозырского района закончился, не успев начаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

В пожаре пострадали около 10 строений, а общая площадь теперь уже пепелища составила почти 9 гектаров. На черной земле словно оазис теперь выделяется вот этот дом. Хозяин нас заверил: нажитое уцелело совсем не чудом. Предусмотрительность.

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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

Василий Духновский, житель Мозыря:
Здесь как будто прошел атомный взрыв. Это грубо сказано, а так как будто бомбежка какая-то сильная произошла. Загорелись дома здесь. Они просто неухоженные были, не выкашивалась трава, не соблюдались меры пожарной безопасности.

«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

Василий уверен, что дачу от пожара уберегла его любовь к этому месту. Мужчина щепетильно относится к своему участку, регулярно выкашивает траву, окапывает периметр и к сжиганию лишней растительности всегда готовится, соблюдая все правила безопасности. Словом, образцово-показательный дачник.

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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

Но в сводке МЧС, к сожалению, «геройствуют» другие. На неделе в Житковичском районе из-за выжигания сухой травы сгорел блок хозпостроек, в деревне Подлесье Столбцовского района при схожих обстоятельствах скончался пенсионер, пытавшегося самостоятельно потушить пожар мужчину в Ивановском районе госпитализировали с ожогами.

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«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

Люди в материале: Ксения Худолей, Василий Духновский

 
 
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Новости Беларуси. Дачный сезон для некоторых жителей деревни Лубня Мозырского района закончился, не успев начаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
 
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