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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

05.04.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следующую неделю синоптики обещают теплую погоду и без сильных осадков. К тому же зима была малоснежной. А значит, обстановка в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

К сожалению, тревожные сигналы уже поступают. Люди выезжают за город. И сколько бы раз не твердили миру, все равно палят сухую траву, нанося непоправимый ущерб экосистеме и становясь причинами серьезных пожаров. 

Ксения Худолей отправилась на пепелища, чтобы еще раз показать, к чему приводит игра с огнем.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Ксения Худолей, корреспондент:
Дачный сезон для некоторых жителей этого кооператива закончился, не успев начаться. В пожаре пострадали около 10 строений, а общая площадь теперь уже пепелища составила почти 9 гектаров. Согласитесь, цифры внушительные, а вот причина действительно глупая.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Эти кадры за неделю облетели соцсети и знатно впечатлили белорусов. Казалось бы, о том, что трава у дома сжигаться должна крайне осторожно, по правилам, беспрестанно толкуют и взрослым, и детям. Почему же «плохая привычка» наводить порядок на своем участке, а заодно и прилегающих территориях подобным образом, ежегодно становится поводом для оперативной съемки.

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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Светлана Коноплич, жительница Мозыря:
Мы приехали на дачу c семьей убрать к началу сезона, и, когда были в доме, муж увидел и говорит: «Там трава, вроде бы, горит». Такая паника, время, кажется, очень долго длилось. С этой стороны напротив нас начали гореть дома. Было такое чувство, что как будто кто-то периодически поджигает. Это, конечно, было ужасно. Мы были с внуком, он кричал: «Бабушка, мы тут все погибнем».

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

«Смех как способ защиты – нервное», – говорит Светлана. Она первая стала бить тревогу и вызвала МЧС. С содроганием этот пожар в деревне Лубня Мозырского района вспоминают и другие соседи. По предварительной версии, возгорание – дело рук любителя наводить порядок с огоньком. В тот день планам не помешали ни ветреная и сухая погода, ни близость соседних участков.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Алексей Цалко, начальник Мозырского ГРОЧС:
Для ликвидации пожара было задействовано 42 человека, 6 единиц пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС, а также 3 единицы Мозырского опытного лесхоза. Сложность заключалась в том, что большая площадь и разбросанность участков между собой. То есть на каждом участке работало отделение разное. Нужно было координировать полностью действия, чтобы дальнейшего распространения огня не наблюдалось и не происходило.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Пожар ликвидировали спустя три часа, огонь успел перекинуться на соседние дома, теперь здесь пепелище. Кроме административной ответственности, предусмотренной за выжигание сухой растительности, виновнику грозит и уголовная – за нанесенный чужому имуществу вред. Пока о конкретной сумме ущерба речь не идет, предстоит еще разыскать владельцев, да и самого поджигателя. На черной земле словно оазис теперь выделяется вот этот дом. Хозяин нас заверил: нажитое уцелело совсем не чудом. Предусмотрительность.

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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Огонь распространяется со скоростью бегущего человека. И, конечно, пожилые мужчины или женщины с теми или иными хроническими заболеваниями могут просто растеряться, потерять координацию, упасть в эту горящую траву. Наступит отравление продуктами горения, фактически это будет смерть от удушья. Уже есть и погибшие, и пострадавшие. Общее количество пожаров в экосистемах приближается к 2000. И, конечно, теплая погода вновь приводит к ухудшению обстановки.

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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Разбираться с последствиями опасной игры со стихией лесхозы страны готовы в любую минуту. В запасе внушительный арсенал.

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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

Дмитрий Грицкевич, ведущий инженер по охране и защите леса Смолевичского лесхоза:
В каждом лесничестве имеются пункты противопожарного инвентаря, в которых есть огнегасящие средства. Есть лопаты, есть ранцевые лесные огнетушители, которые применяются для тушения лесных пожаров. Хватает техники, практически в каждом лесничестве есть машины, оборудованные для подвозки воды, бочки для подвозки воды, есть трактора.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

И это, конечно, последствия. А причины, как многие верно полагают, природные. Правда, не молния и не аномальная жара пополняют статистику лесных пожаров. Виной большинству из них природа человека. А значит, пришло время делать работу над ошибками, чтобы в разгар сезона, вновь не разгорелись природные страсти.

Люди в материале: Ксения Худолей, Светлана Коноплич, Алексей Цалко, Виталий Новицкий, Дмитрий Грицкевич

 
 
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Новости Беларуси. Следующую неделю синоптики обещают теплую погоду и без сильных осадков. К тому же зима была малоснежной. А значит, обстановка в лесах начнет...
 
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