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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следующую неделю синоптики обещают теплую погоду и без сильных осадков. К тому же зима была малоснежной. А значит, обстановка в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К сожалению, тревожные сигналы уже поступают. Люди выезжают за город. И сколько бы раз не твердили миру, все равно палят сухую траву, нанося непоправимый ущерб экосистеме и становясь причинами серьезных пожаров.
Ксения Худолей, корреспондент:
Эти кадры за неделю облетели соцсети и знатно впечатлили белорусов. Казалось бы, о том, что трава у дома сжигаться должна крайне осторожно, по правилам, беспрестанно толкуют и взрослым, и детям. Почему же «плохая привычка» наводить порядок на своем участке, а заодно и прилегающих территориях подобным образом, ежегодно становится поводом для оперативной съемки.
Светлана Коноплич, жительница Мозыря:
«Смех как способ защиты – нервное», – говорит Светлана. Она первая стала бить тревогу и вызвала МЧС. С содроганием этот пожар в деревне Лубня Мозырского района вспоминают и другие соседи. По предварительной версии, возгорание – дело рук любителя наводить порядок с огоньком. В тот день планам не помешали ни ветреная и сухая погода, ни близость соседних участков.
Алексей Цалко, начальник Мозырского ГРОЧС:
Пожар ликвидировали спустя три часа, огонь успел перекинуться на соседние дома, теперь здесь пепелище. Кроме административной ответственности, предусмотренной за выжигание сухой растительности, виновнику грозит и уголовная – за нанесенный чужому имуществу вред. Пока о конкретной сумме ущерба речь не идет, предстоит еще разыскать владельцев, да и самого поджигателя. На черной земле словно оазис теперь выделяется вот этот дом. Хозяин нас заверил: нажитое уцелело совсем не чудом. Предусмотрительность.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Разбираться с последствиями опасной игры со стихией лесхозы страны готовы в любую минуту. В запасе внушительный арсенал.
Дмитрий Грицкевич, ведущий инженер по охране и защите леса Смолевичского лесхоза:
И это, конечно, последствия. А причины, как многие верно полагают, природные. Правда, не молния и не аномальная жара пополняют статистику лесных пожаров. Виной большинству из них природа человека. А значит, пришло время делать работу над ошибками, чтобы в разгар сезона, вновь не разгорелись природные страсти.
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«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы
Новости Беларуси. Следующую неделю синоптики обещают теплую погоду и без сильных осадков. К тому же зима была малоснежной. А значит, обстановка в лесах начнет...
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