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Акция «Спасибо врачам»: слова благодарности звучат в адрес медиков, которые борются с коронавирусом
Источник материала: ОНТ
Спасибо! Это слово сегодня мы будет произносить часто. И адресовать тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с заразой. Вирусом, который не знает границ.
В эти дни, недели многие медики работают на износ, гораздо дольше обычных 40 часов в неделю. И это еще одно подтверждение того, что в медицину идут не за деньгами. Ведь это больше чем профессия. Призвание, потребность помогать, спасать. Когда не можешь оставаться равнодушным.
Поэтому еще раз – спасибо вам, дорогие доктора, фельдшеры, медсестры, водители скорых – все, кто сегодня, сейчас помогает справиться с вирусом.
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Спасибо! Это слово сегодня мы будет произносить часто. И адресовать тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с заразой. Вирусом, который не знает границ. В эти...
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