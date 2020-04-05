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Акция «Спасибо врачам»: слова благодарности звучат в адрес медиков, которые борются с коронавирусом

05.04.2020 21:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасибо! Это слово сегодня мы будет произносить часто. И адресовать тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с заразой. Вирусом, который не знает границ. 

В эти дни, недели многие медики работают на износ, гораздо дольше обычных 40 часов в неделю. И это еще одно подтверждение того, что в медицину идут не за деньгами. Ведь это больше чем профессия. Призвание, потребность помогать, спасать. Когда не можешь оставаться равнодушным. 

Поэтому еще раз – спасибо вам, дорогие доктора, фельдшеры, медсестры, водители скорых – все, кто сегодня, сейчас помогает справиться с вирусом. 

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Спасибо! Это слово сегодня мы будет произносить часто. И адресовать тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с заразой. Вирусом, который не знает границ.  В эти...
 
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