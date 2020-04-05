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Закрытые границы и карантин: как это сказывается на экономике?

05.04.2020 21:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шведы просчитали: парализовав бизнес, закрыв предприятия, можно получить гораздо больше проблем, на решение которых уйдут годы. Вот и экономисты все чаще в своих прогнозах употребляют термин «идеальный шторм». Так говорят о наслоении неблагоприятных факторов, которые усиливают общий негативный эффект. 

Что имеем? Первое и самое очевидное – здравоохранение многих стран испытывает колоссальные нагрузки. Второе – закрытые границы мешают торговле. Это разоряет транспортные компании. Третье – надо по возможности оставаться дома. Это правильно. Но следствие этого – уничтожение целых отраслей: от туризма до общепита. Продавцы, водители, повара, официанты – многие завтра окажутся на улице. Вот это и называется «девятый вал проблем»! Вот, как ситуацию оценивает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН: «Это планетарное бедствие, оно касается или коснется всех, поэтому и координация действий тоже должна быть глобальной. Чтобы противостоять распространению болезни, нужны деньги, я думаю, что на это требуется потратить никак не меньше 10% от мирового ВВП. Богатые страны в меньшей степени нуждаются в поддержке, но они могут поделиться своими ресурсами».

Здесь две ключевые мысли: потери будут и крупные. И справиться с проблемой можно только сообща. 

В Минске это также понимают. Александр Лукашенко выступил с инициативой: обсудить новые экономические вызовы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Беларусь председательствует в ЕАЭС. Минск предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов делегаций. Впрочем, для этого даже собираться не обязательно – формат видеоконференции вполне подойдет. Председателю коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу поручено проработать этот вопрос. 

Об этом Президент уже поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также во время звонка обсуждалась работа экономики в непростых условиях и цены на российские углеводороды (например, завышенную стоимость природного газа).

В Украине, где действует карантин, президент Зеленский не исключил сценария дефолта страны. При этом он сам находится под огнем критики. Его обвиняют в сдаче Украины во внешнее управление. 

Действительно, без серьезной финансовой подпитки из вне – звучат суммы в 10 миллиардов долларов – придется туго. В таких условиях премьер-министр Украины призывает ослабить карантин, чтобы спасти экономику. Кстати, Денис Шмыгаль в должности главы правительства лишь месяц, а его предшественник Гончарук продержался лишь полгода и лишился портфеля за провалы в работе. Под карантином Украина будет до 24 апреля, какой страна из него выйдет – очевидно, не могут спрогнозировать ни в Раде, ни в правительстве. 

И здесь – тезис нашего Президента о том, что будет после того, как спадет вирусная истерия. Александр Лукашенко имел в виду те самые 10% ВВП, о которых говорил глава ООН. Да, призыв поделиться хорош и гуманен по своей сути. Но на практике деньги редко дают без условий и требований. И даже один и тот же стакан воды – в городе и в пустыне для сытого и изможденного жаждой – имеет совершенно разную ценность, а значит и цену. И это надо учитывать! 

Сегодня нет такой страны, ресурсов которой было бы достаточно для того, чтобы просто взять и переждать волну пандемии. Это супердорогая прерогатива. Не исключение и первая экономика мира – США. Как отметил Трамп, жесткая изоляция Штатов может привести к росту числа суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков. Вот такая связь.

Дональд Трамп, президент США: «Нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Нам нужно снова начинать двигаться, работать. Прекращение всего движения внутри страны и его возобновление является слишком трудной задачей».

Схожесть позиций Лукашенко и Трампа мы отмечали на прошлой неделе. Президент Беларуси во вторник сказал: «надо работать и спасаться от кризиса, как только можно». Трамп на следующий день: «надо снова начинать двигаться, работать».

И это не просто совпадение. Это прогнозирование разрушительных последствий от остановки экономики, вне зависимости от её специфики, расположения и масштабов. 

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Теги: Минск
 
 
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Шведы просчитали: парализовав бизнес, закрыв предприятия, можно получить гораздо больше проблем, на решение которых уйдут годы. Вот и экономисты все чаще в своих...
 
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