Illustrerad Vetenskap (Швеция): десять самых больших ошибок медицины

10. Оргазм против женской истерии — применялось до 1980 года





На стыке XIX и XX веков некоторые женщины страдали от «истерии». Врачи лечили этот недуг с помощью массажного аппарата, который доводил их до оргазма.





Однако результаты были очень нестабильными, и лечение приходилось повторять с промежутками в несколько недель.





9. Дети становились наркоманами — применялось до 1930 года





«Успокоительный сироп госпожи Уинслоу» (Mrs Winslow´s Soothing Syrup) — так называлось средство, которое многие родители в конце XIX — начале XX века давали своим беспокойным детям.





Лекарство содержало морфий, который вызывал у детей зависимость, а многих даже убивал.





8. Гомосексуалов лечили электрошоком — вплоть до 1992 года









Большую часть XX века наука заявляла, что гомосексуальность — это заболевание, которое можно излечить.





Поэтому врачи подвергали гомосексуалов разнообразному лечению от «гомоснадобий» и гипноза до психотерапии и электрошока.





7. Полезные сигареты — использовались до 1926 года





Растение табак привезли в Европу из Америки, где врачи начали восхвалять никотин за его лечебные свойства.





Сегодня табак считают главной причиной развития рака легких.









6. Зависимость от «лекарственного» героина — вплоть до 1910 года





В 1898 году немецкая фармацевтическая компания Bayer начала продавать героин в качестве лекарства от кашля и туберкулеза.





Химики компании были уверены, что новый медикамент зависимости не вызывает.





5. Бурение отверстий в черепе — используется до наших дней





С каменного века и до середины Средневековья древние хирурги пытались лечить такие недуги, как мигрень, удаляя часть черепной кости или проделывая в черепе отверстия.





Идея заключалась в том, через дыру из головы выходят злые духи. Такие операции были невероятно болезненными, а риск развития инфекции был очень велик, однако раскопки свидетельствуют, что выживало на удивление много пациентов.





В принципе, трепанация применяется и по сей день, например, при лечении последствий кровоизлияний в мозг.









4. Ртуть как лекарство — использовалась вплоть до XX века

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Несколько тысяч лет врачи были убеждены, что ртутью можно излечить практически все. Китайский император Ин Чжэн (259 — 210 век до н.э.), например, принимал жидкий металл всю жизнь, несмотря на то, что его язык распухал, а десны воспалялись.





Сегодня врачи знают, что ртуть нарушает работу мозга, повышает давление, вредит пищеварению, вызывает проблемы с дыханием, а также способствует развитию депрессии и тревожного состояния.





3. Пускали кровь до смерти — вплоть до XX века





Некогда врачи считали, что болезни возникают из-за дисбаланса основных жидкостей организма: крови, слизи, желтой желчи и черной желчи. Кровопускание должно было избавить пациента от избытка одной из жидкостей, но часто все заканчивалось очень плохо.





Одной из жертв стал первый президент США Джордж Вашингтон, который в 1799 году позволил врачам попытаться вылечить ему инфекцию горла с помощью кровопускания.





Главная задача крови — транспортировка кислорода и питательных веществ к клеткам. Врачи выпустили у Вашингтона 3,75 литра крови (80% от всего объема), после чего он сильно ослаб и умер в тот же день.





2. Плохая гигиена убивала миллионы — вплоть до XVIII века





Купание не только излишне — из-за него вы можете еще и заболеть чумой. Так считали врачи в XVI веке. «Бани и купальни нужно запретить, потому что после них кожа становится мягкой, а поры открываются. Из-за этого, как мы могли видеть, зараженная чумой грязь проникает в организм и вызывает мгновенную смерть», — заявлял, например, французский придворный врач Амбруаз Паре (Ambroise Paré) в 1568 году.





Поэтому почти 300 лет европейцы избегали мыла и воды и лишь в самых крайних случаях осторожно мыли кожу, если загрязнение не удавалось удалить сухим полотенцем.





Однако отвращение к воде было катастрофической ошибкой.





Чума передавалась с укусами блох, а именно из-за нечистоплотности людей блохи и распространялись. За то время, которое врачам понадобилось, чтобы додуматься до чего-то получше, их заблуждение унесло миллионы жизней.





1. Рассечение белого вещества: пациент становился зомби — применялось до 1983 года









Никогда еще столь жуткое лечение не получало такого великолепного признания, как в 1949 году, когда Эгаш Мониш (Egas Moniz) был удостоен Нобелевской премии за изобретение «рассечения белого вещества» — лоботомии. Врачи того времени полагали, что лоботомия излечивает душевнобольных, но на самом деле эта процедура превращала их в «овощи».





Португальский нейрохирург Эгаш Мониш в 1935 году пришел к выводу, что может делать пациентов с психиатрическими заболеваниями спокойными и послушными, перерезая нервные связи в лобных долях.





Согласно его идее, рассечение белого вещества позволяло отделить мыслящую часть мозга от чувствующей. Врачи по всему миру взяли на вооружение метод Мониша.





Один из них так улучшил операционный метод, что процедура стала занимать всего шесть минут. Через черепную кость чуть выше глазного яблока в лобную долю вбивался инструмент, напоминавший шило, после чего врач двигал им вверх и вниз.





Затем то же самое повторяли над другим глазом. Лоботомии подверглись минимум 50 тысяч человек.





После этого эмоциональная жизнь у большинства становилась очень ограниченной, ведь именно лобные доли отвечают за личность человека. Многие, например, начинали вести себя как маленькие дети или страдать от деменции, если вообще не превращались в настоящих зомби.



