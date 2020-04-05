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Как заброшенные пожарные озера превращают в небольшой парк. Рубрика «Тур по Беларуси»

05.04.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не недрами едиными. На поверхности также все должно быть в порядке. С этим согласны, как выясняется, множество людей в нашей стране. И не просто согласны, а готовы сами делать, что в их силах, чтобы наша земля становилась лучше. Игорь Тур в нашей постоянной рубрике «Тур по Беларуси» с удовольствием делится такими примерами. На этот раз из Минского района.

Подробности – в видеоинформации. 

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Не недрами едиными. На поверхности также все должно быть в порядке. С этим согласны, как выясняется, множество людей в нашей стране. И не просто согласны, а готовы...
 
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