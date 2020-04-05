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«Это – инвестиция в экономику топовых элитарных специалистов». Андрей Король о совместных с Китаем институтах

05.04.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Некоторые американские ВУЗы на 20% финансируются частными компаниями. Скажите, как у нас, и есть ли сегодня желание каких-то компаний крупных, международных, транснациональных, с белорусским капиталом, финансировать учебные процессы для того, чтобы под себя готовить специалистов?

Андрей Король: «Я говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения»

Андрей Король, ректор БГУ:
Со стороны крупных таких компаний я не знаю. По крайней мере, с точки зрения опыта руководства в Гродненском университете, в Белгосуниверситете. У нас финансирование, бюджет ВУЗа – 50/50. То есть бюджетное финансирование, и 50% мы генерируем своих собственных источников доходов. То есть это оплата труда тех же преподавателей, это развитие матбазы и прочее, прочее.

За счёт уникального соотношения студентов к преподавателю – в БГУ это единственное соотношение – на одного преподавателя 6 студентов приходится, естественно, мы несём большие расходы. Но это инвестиция в качество. Мы стараемся развивать вот эту вот сферу внебюджетной деятельности, потому что понимаем, что сегодня это единственный источник доходов, для того чтобы полноценно реализовывать запросы университета, преподавателей, студентов.

Мы, например, с 2017 года создали два совместных института с одним из очень крупных китайских университетов в сфере технологий – Даляньский университет технологий. На сегодняшний момент университет в городе Далянь, где базируется институт совместный Даляньский-БГУ –уже обучаются на трёх курсах по трём специальностям 248 студентов китайских. Точно так же в 2019 году мы создали «зеркальный», как я его называю, институт. Это тоже в рамках стратегии развития, который, собственно говоря, только в первый год набрал контингент – 58 студентов, уже по большему количеству специальностей, включая одну гуманитарную – «Мировая экономика». Это, как мы обсуждали с господином ректором Го Дунмином эту тему, это как раз и есть инвестиция в экономику топовых элитарных специалистов.

«Это – инвестиция в экономику топовых элитарных специалистов». Андрей Король о совместных с Китаем институтах

Люди в материале: Андрей Король, Вадим Щеглов

 
 
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Некоторые американские ВУЗы на 20% финансируются частными...
 
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