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«Это – инвестиция в экономику топовых элитарных специалистов». Андрей Король о совместных с Китаем институтах
Источник материала: СТВ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Андрей Король, ректор БГУ:
Мы, например, с 2017 года создали два совместных института с одним из очень крупных китайских университетов в сфере технологий – Даляньский университет технологий. На сегодняшний момент университет в городе Далянь, где базируется институт совместный Даляньский-БГУ –уже обучаются на трёх курсах по трём специальностям 248 студентов китайских. Точно так же в 2019 году мы создали «зеркальный», как я его называю, институт. Это тоже в рамках стратегии развития, который, собственно говоря, только в первый год набрал контингент – 58 студентов, уже по большему количеству специальностей, включая одну гуманитарную – «Мировая экономика». Это, как мы обсуждали с господином ректором Го Дунмином эту тему, это как раз и есть инвестиция в экономику топовых элитарных специалистов.
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«Это – инвестиция в экономику топовых элитарных специалистов». Андрей Король о совместных с Китаем институтах
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