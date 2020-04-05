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Производство медицинских масок в Беларуси увеличат до 1 млн в сутки до конца следующей недели – Петришенко

05.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Производство медицинских масок в Беларуси увеличат до 1 млн в сутки до конца следующей недели – Петришенко

В Беларуси будут выпускать до одного миллиона медицинских масок в сутки до конца следующей недели. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».

Замминистра добавил, что белорусские врачи защищены специальными костюмами. Выпуск этих изделий наладили в стране в связи с растущим спросом. Кроме того, в Беларуси производят также соответствующие очки и маки для врачей.



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В Беларуси будут выпускать до одного миллиона медицинских масок в сутки до конца следующей недели. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Игорь...
 
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