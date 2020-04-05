|
Фигуристка Трусова прыгнула аксель в 1,5 оборота на асфальте
Источник материала: ОНТ
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила аксель в 1,5 оборота на асфальте. Видеозаписью прыжка спортсменка поделилась у себя в Instagram.
На кадрах видно, как во время тренировки Трусова исполнила прыжок не на привычных коньках, а на роликовых.
Это видео не оставило поклонников спортсменки равнодушными. При этом мнения подписчиков разделились. Так, некоторые восхитились мастерством Трусовой, в то время как другие сочли тренировку в таком месте слишком травмоопасной.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила аксель в 1,5 оборота на асфальте. Видеозаписью прыжка спортсменка поделилась у себя в Instagram. На кадрах видно, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)