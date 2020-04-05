Фигуристка Трусова прыгнула аксель в 1,5 оборота на асфальте

Источник материала: ОНТ

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила аксель в 1,5 оборота на асфальте. Видеозаписью прыжка спортсменка поделилась у себя в Instagram.

На кадрах видно, как во время тренировки Трусова исполнила прыжок не на привычных коньках, а на роликовых.

Это видео не оставило поклонников спортсменки равнодушными. При этом мнения подписчиков разделились. Так, некоторые восхитились мастерством Трусовой, в то время как другие сочли тренировку в таком месте слишком травмоопасной.

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