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Cолнечный столб наблюдали в небе жители Великобритании
Источник материала: ОНТ
Редкое атмосферное явление смогли увидеть жители графства Кента в Великобритании – в небе возник завораживающий природный феномен, который называют солнечным столбом.
Он представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется от солнца во время восхода или заката.
Такой эффект возникает в связи с отражением света на почти горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Иллюзия возникает в том случае, если Солнце находится на высоте в шесть градусов над горизонтом.
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Редкое атмосферное явление смогли увидеть жители графства Кента в Великобритании – в небе возник завораживающий природный феномен, который называют солнечным...
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