Cолнечный столб наблюдали в небе жители Великобритании

Источник материала: ОНТ

Редкое атмосферное явление смогли увидеть жители графства Кента в Великобритании – в небе возник завораживающий природный феномен, который называют солнечным столбом.

Он представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется от солнца во время восхода или заката.

Такой эффект возникает в связи с отражением света на почти горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Иллюзия возникает в том случае, если Солнце находится на высоте в шесть градусов над горизонтом.

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