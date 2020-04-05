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Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста
05.04.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня природа "давала" замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста. Артисты замечательные и всеми любимые. После спектакля на поклон!
Зрители были довольны, многие аплодировали стоя!
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Сегодня природа "давала" замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста. Артисты замечательные и всеми любимые. После спектакля на поклон!
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