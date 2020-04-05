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Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

05.04.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня природа "давала" замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста. Артисты замечательные и всеми любимые. После спектакля на поклон!

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Зрители были довольны, многие аплодировали стоя!

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

Замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня природа "давала" замечательный балет Лебединое озеро на лучшей сцене Бреста. Артисты замечательные и всеми любимые. После спектакля на поклон!
 
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