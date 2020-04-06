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Фото дня. «Славия» празднует победу перед единственным болельщиком
Источник материала: Tut.by
4 апреля прошли матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футболу. В Бресте «Динамо» сенсационно
Клуб опубликовал фотографии с прошедшего матча, и особенно цепляет одна — где игроки подошли поблагодарить единственного болельщика, который преодолел 400 км, чтобы поддержать свою команду.
Напомним, несмотря на то, что АБФФ не приостанавливает чемпионат и разрешает приходить на матчи зрителям, большинство эту возможность не используют. Фанатские группы топ-клубов
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