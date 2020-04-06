Фото дня. «Славия» празднует победу перед единственным болельщиком

Источник материала: Tut.by

4 апреля прошли матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футболу. В Бресте «Динамо» сенсационно проиграло «Славии». Мозыряне прервали беспроигрышную серию Бреста из 22 матчей, но сейчас мы хотим показать другое.

Клуб опубликовал фотографии с прошедшего матча, и особенно цепляет одна — где игроки подошли поблагодарить единственного болельщика, который преодолел 400 км, чтобы поддержать свою команду.



Фото: ФК «Славия»

Напомним, несмотря на то, что АБФФ не приостанавливает чемпионат и разрешает приходить на матчи зрителям, большинство эту возможность не используют. Фанатские группы топ-клубов бойкотируют игры , а в целом последний тур обновил антирекорд посещаемости .