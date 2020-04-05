Дальнобойщики отдыхают на заправках на расстоянии друг от друга. Мест всем не хватает

Источник материала: Виртуальный Брест

Как известно, для водителей фур предусмотрены определённые места на АЗС, где можно отдохнуть. Оказывается, располагаются автомобили там не рядом, а на расстоянии, и на всех не хватает мест.





Водитель записал данное видео на трассе М10 Гомель-Кобрин.

Карты с указанием специальных пунктов Транспортная инспекция раздает водителям, выполняющим транзитные автоперевозки грузов, на белорусско-российской границе. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций и не покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов.

Напомним, Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты, в которых с 19 марта международным автомобильным перевозчикам разрешено останавливаться для отдыха, питания и заправки.

5 апреля на сайте транспортного ведомства сообщили о 6 дополнительных пунктах:



⛽️ М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 514 - АЗС № 59 «Белоруснефть»

⛽️ М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), км 514 - АЗС № 60 «Белоруснефть»

⛽️ М-3 Минск – Витебск, км 102 - АЗС № 18 «Белоруснефть»

⛽️ М-3 Минск – Витебск, км 237 - АЗС № 72 «Белоруснефть»

⛽️ М-3 Минск – Витебск, км 156 - АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Беларусь»

⛽️ М-8/Е-95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута), км 73 - АЗС № 68 «Белоруснефть»