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Дальнобойщики отдыхают на заправках на расстоянии друг от друга. Мест всем не хватает
05.04.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как известно, для водителей фур предусмотрены определённые места на АЗС, где можно отдохнуть. Оказывается, располагаются автомобили там не рядом, а на расстоянии, и на всех не хватает мест.
Водитель записал данное видео на трассе М10 Гомель-Кобрин.
Карты с указанием специальных пунктов Транспортная инспекция раздает водителям, выполняющим транзитные автоперевозки грузов, на белорусско-российской границе. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций и не покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов.
Напомним, Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты, в которых с 19 марта международным автомобильным перевозчикам разрешено останавливаться для отдыха, питания и заправки.
5 апреля на сайте транспортного ведомства сообщили о 6 дополнительных пунктах:
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Как известно, для водителей фур предусмотрены определённые места на АЗС, где можно отдохнуть. Оказывается, располагаются автомобили там не рядом, а на...
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