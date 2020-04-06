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Специальный рейс «Белавиа» доставил белорусов из Нью-Дели в Минск

06.04.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Долгожданное возвращение на Родину! Этой ночью в Минск из Нью-Дели прилетел специальный рейс «Белавиа», который забирал из Индии наших соотечественников. Сегодня же домой вернутся белорусы, которые оказались в Индонезии.

Благодаря помощи госорганов уже больше 6000 наших граждан возвратились в Беларусь. Но работа продолжается – дипломаты ведут переговоры с властями разных стран. С доставкой помогает «Белавиа». Причем, благодаря тому, что компания не отменяет рейсы, через Минск домой могут вернуться иностранцы. С этого дня, однако, есть изменение – по решению литовской стороны «Белавиа» приостанавливает полёты в Вильнюс. Отмены – и в железнодорожном сообщении. Речь о маршрутах Минск – Москва и Брест – Санкт-Петербург – их пока не будет в расписании. Также с этого дня временно отменены поезда в Калининград, следовавшие через территорию Беларуси.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Долгожданное возвращение на Родину! Этой ночью в Минск из Нью-Дели прилетел специальный рейс «Белавиа», который забирал из Индии наших соотечественников. Сегодня...
 
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