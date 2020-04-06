Оплата подождет! С 6 апреля действует Акция для клиентов «Платежные каникулы»!

Источник материала: Виртуальный Брест





Длительная рассрочка от застройщика – один из самых популярных вариантов финансирования покупки на рынке новой недвижимости в столице. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на 4 года, в «Маяке Минска» – на 5, а в многофункциональном комплексе «Минск Мир» – на 10 лет. Теперь этот финансовый инструмент становится еще более выгодным – застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»!

Суть ее в том, что теперь при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса! То есть купил в рассрочку сейчас – начинаешь платить свои ежемесячные взносы только через полгода!

Выгода очевидна!

Для одних «Платежные каникулы» – это возможность спокойно и без излишних усилий полгода оплачивать арендуемое жилье, пока строится твоя собственная квартира.

Для других – это реальная помощь в накоплении. Ведь новоселу, который получит ключи от своей квартиры, потребуются средства на ремонт. Шесть месяцев между покупкой и первым платежом – отличное время, чтобы собрать необходимые средства!

«Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно как при личной встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика, так и удаленно – по телефону или на сайте, воспользовавшись удобным онлайн-сервисом бронирования.

Как это работает? Очень просто и очень выгодно! Вы выбираете понравившуюся квартиру на сайте застройщика и нажимаете кнопку «Забронировать». Вскоре вам перезвонит ваш персональный менеджер, с которым вы обсудите все особенности выбранной квартиры и детали покупки. Счастливый покупатель, который воспользовался онлайн-сервисом бронирования, получает СКИДКУ 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ на стоимость своей квартиры!

Кстати, долго ждать счастливого момента, чтобы войти в свою собственную квартиру, не придется. Застройщик ускоряет строительство, увеличивает объемы и привлекает к работам новые подрядные организации! Буквально в последние дни новоселы еще двух домов в комплексах «Минск Мир» – это 322 семьи – и «Маяк Минска» – еще 157 семей! – получили ключи от своих новых квартир. А на этой неделе запланирована приемка покупателями своих квартир в доме «Гоген» на «Маяке Минска» – это еще 110 семей!





Комплекс домов «Рафаэль» (слева) и «Гоген» (справа)

Людям нужны готовые квартиры, и застройщик ни на мгновение не снижает темпов!

Напомним, что длительная рассрочка крупнейшим в стране застройщикам была введена ровно год назад и стала невероятной сенсацией на рынке новостроек. Тысячи покупателей воспользовались возможностью распределить платежи за квартиру на длительный, до 10 лет срок – без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

Теперь условия предоставления рассрочки становятся еще интереснее!

От покупателя по-прежнему не нужны справки о доходах. Ему, как и прежде, не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса сохранены – от 30% стоимости квартиры. И паспорт – для оформления договора.

Важное условие – если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности – выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход. По вашему запросу для вас будет найдено подходящее решение – и также с возможностью платежных каникул до 6 месяцев!

Акция «Платежные каникулы» действует во всех комплексах столицы – «Минск Мир» , «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» !

Важно подчеркнуть, что акция «Платежные каникулы» не отменяет действие других акций. Например, весенней акции «Минус 10%», которая распространяется на квартиры в квартале «Северная Америка» комплекса «Минск Мир» и дома №2 в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь цена квадратного метра по-прежнему меньше на 10%, при этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев, и дополнительная скидка при первоначальном взносе свыше 50%! Двойная, а то и тройная выгода! Но только до 15 апреля!

Самое время осуществить свою заветную мечту!

«МИНСК МИР» – ЭТО ГРАНДИОЗНО И СОВРЕМЕННО!

Самый масштабный комплекс Европы «Минск Мир» создается по принципу «город в городе», который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.





Комплекс «Минск Мир»

Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.





В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.





Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Мара Молл», в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. Его строительство уже началось!





Международный финансовый центр Minsk World

Преимущества квартала «Северная Америка» , в котором проходит акция, очевидны.

Рядом – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта, так что добраться в любой район города жители смогут с легкостью!





Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.





В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.













Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха

В шаговой доступности – новый городской парк, который будет разбит в составе комплекса.

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители «Северной Америки» будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

В акции участвуют квартиры в домах «Сан-Франциско» и «Лос-Анджелес» , «Квебек» и «Ванкувер» , «Нью-Йорк» и «Новый Орлеан» .





Дом «Сан-Франциско»





Дом «Лос-Анджелес»





Дом «Квебек





Дом «Ванкувер»





Дом «Нью-Йорк»





Дом «Новый Орлеан»

Они разные по внешнему виду и по архитектуре. У них различная высота и планировки, но общие принципы, которые закладывают проектировщики в потенциал этих домов, похожи.

«Плюсы» домов, в которых может появиться ваша квартира:

– свободные планировки всех квартир площадью от 26 до 74 кв. метров;

– высота потолков – 2,7 метров;

– отличная инсоляция – панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным «знаком» застройщика;





Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии

– стеклопакеты – лучших производителей;

– просторные дизайнерские лобби – это ресепшн всего дома, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;





Лобби дома «Сан-Франциско»





Лобби дома «Лос-Анджелес»





Лобби дома «Квебек»





Лобби дома «Ванкувер»





Лобби дома «Нью-Йорк»





Лобби дома «Новый Орлеан»

– как правило, из лобби два выхода – на улицу и во двор;

– скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Это новый уровень комфорта и совсем иное эстетическое восприятие современного жилья! Достаточно сказать, что остекление фасадов достигает 70% площади, широко используется специальная тонировка, которая делает каждое из зданий необычным и запоминающимся.

«ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ» – ФОРМАТ КОМФОРТА У ГРАНИЦ ПАРКА!

Дом №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – высотой 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.





Дом №2

Все квартиры в доме – свободной планировки, площадью от 38 до 78 кв. метров. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение единения с природой.





Во всех квартирах дома панорамное остекление с золотистым оттенком

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж, при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам.





Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной и абсолютно приватной, доступной только жителям дома.





На эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут расположены стойка консьержа, зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша, где можно привести ребенка в порядок после прогулки. А еще – место, чтобы помыть лапы домашним животным. Согласитесь, для владельцев собак это очень актуально!









Просторное и светлое лобби выполнено в эко-стиле

А первый этаж – это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа. Автомобили жильцов будут от любой непогоды спрятаны под надежной крышей!

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит полную безопасность жителей и их имущества.





Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения

Комплекс, расположенный на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев хорошо известен минчанам и гостям столицы.









Комплекс «Парк Челюскинцев»

Место уникальное! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже. И намного богаче в биологическом отношении – ведь здесь произрастает более 15 тысяч растений.





Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.









В парке для детей оборудованы многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

И для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. Даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!





Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка

И все эти блага и очарование природы – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. Поблизости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса «Парк Челюскинцев». Продажа квартир в этом месте – это уникальная возможность поселиться в престижном районе в новостройке!

Акции «Минус 10%» и «Платежные каникулы» делают покупку вашей квартиры действительно реальной!

Проследить, как продвигается строительство выбранного вами дома в любом из комплексов в режиме онлайн можно благодаря видеотурам на сайте застройщика.

Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки – предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Платежные каникулы» приходят очень вовремя!

ИООО «Дана Астра»

УНП 191295361