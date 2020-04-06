Брестский областной краеведческий музей проведет вирутальные экскурсии по своим филиалам

Источник материала: ОНТ

Брестский областной краеведческий готовит видеоэкскурсии по своим филиалам, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на директора музея Алексея Митюкова.

На YouТube-канале музей уже разместил первую видеоэкскурсию продолжительностью около двух часов, в которой предлагается зрителю ознакомиться с постоянной экспозицией учреждения.

Вскоре зритель сможет виртуально побывать еще в трех филиалах – художественном музее в Брестской крепости, «Берестье» и «Каменецкой башне».

Также на YouТube-канале музея планируется запустить серию видеосюжетов о наиболее интересных и ценных экспонатах краеведческого музея и его филиалов.

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