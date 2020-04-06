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Брестский областной краеведческий музей проведет вирутальные экскурсии по своим филиалам

06.04.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестский областной краеведческий музей проведет вирутальные экскурсии по своим филиалам

Брестский областной краеведческий готовит видеоэкскурсии по своим филиалам, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на директора музея Алексея Митюкова.

На YouТube-канале музей уже разместил первую видеоэкскурсию продолжительностью около двух часов, в которой предлагается зрителю ознакомиться с постоянной экспозицией учреждения.  

Вскоре зритель сможет виртуально побывать еще в трех филиалах – художественном музее в Брестской крепости, «Берестье» и «Каменецкой башне».

Также на YouТube-канале музея планируется запустить серию видеосюжетов о наиболее интересных и ценных экспонатах краеведческого музея и его филиалов. 

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Брестский областной краеведческий готовит видеоэкскурсии по своим филиалам, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на директора музея Алексея Митюкова. На YouТube-канале...
 
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