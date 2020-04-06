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В России мужчина застрелил пятерых человек из-за шума под окнами

06.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области России вечером 4 апреля из охотничьего ружья были застрелены пять человек. Касимовский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В России мужчина застрелил пятерых человек из-за шума под окнами
Фото ТАСС

По информации пресс-службы, в ходе допроса мужчина признался в том, что произвел выстрелы в людей, однако объяснил он это необходимой обороной.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, назначены судебные экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, шумевшей во дворе под его окнами. Завязался конфликт, в результате которого мужчина взял ружье и вышел на улицу, после чего произвел выстрелы. Среди погибших — четверо мужчин и одна женщина.

В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения большого объема работы материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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В поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области России вечером 4 апреля из охотничьего ружья были застрелены пять человек. Касимовский...
 
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