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Мониторинг медицинских и фармацевтических учреждений провели в Могилевской области

06.04.2020 08:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оценить возможности медицины на местах! В регионах представители власти изучают потенциал объектов здравоохранения. Так, помощник Президента – инспектор по Могилёвской области Александр Субботин оценил ресурсы медучреждений. 

Акцент во время мониторинга – на работе ключевых служб – аптек, больниц, фармацевтических складов. Запас лекарств от жаропонижающих до антибиотиков в достатке. Медпрепараты и средства защиты поставляют ежедневно. 

Александр Субботин, помощник Президента – инспектор по Могилёвской области: «Мы очень серьезно смотрим на ситуацию, учитывая опыт международный и наших ближайших соседей. Именно поэтому такие жесткие мероприятия в Могилёвской области и проводятся. Лишний раз осмотрим, лишний раз опросим всех, поговорим. Выработаем планы. Создан штаб в области».

Дополнительно в медучреждения закупят 24 аппарата искусственной вентиляции легких. Вместе с тем в регионе принимают дополнительные меры: в частности, работу ночных заведений ограничили до 23:00, в кафе и ресторанах столики расставляют на расстоянии полутора-двух метров. 

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Оценить возможности медицины на местах! В регионах представители власти изучают потенциал объектов здравоохранения. Так, помощник Президента – инспектор по...
 
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