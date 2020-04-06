Белорусским школьникам на неделю продлили весенние каникулы

Источник материала: Полесская правда



Министр образования Игорь Карпенко доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. Окончательное решение принято — каникулы будут продлены на неделю.

Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.

В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала ОНТ прокомментировал продление весенних школьных каникул на неделю:

«Сегодня разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу, чтобы не пострадали обучающиеся. Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», — сказал Александр Кадлубай.

В течение текущей недели будут работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.