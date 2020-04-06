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Белорусским школьникам на неделю продлили весенние каникулы
06.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.
В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала ОНТ прокомментировал продление весенних школьных каникул на неделю:
В течение текущей недели будут работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.
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