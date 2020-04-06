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Минобр: Во время каникул учителя должны приходить в школу, а учебную программу ждут изменения
Источник материала: Партизан
Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сообщила, что педагоги во время школьных каникул будут обязаны быть на рабочих местах, а также их ждут изменения в программах обучения.
Об этом она рассказала в эфире телеканала
«Национальным институтом на сегодняшний день разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу для того, чтобы не пострадали обучающиеся», - отметил Кадлубай.
Замминистра образования также указал, что ведомство пошло на перенос каникул ради родителей: ежедневно от них поступало до 100 звонков с такой просьбой.
«Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», - добавил Кадлубай.
Напомним, что школьные каникулы продлили в Беларуси до 13 апреля.
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Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сообщила, что педагоги во время школьных каникул будут обязаны быть на рабочих местах, а также их...
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