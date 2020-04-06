Минобр: Во время каникул учителя должны приходить в школу, а учебную программу ждут изменения

ОНТ. Об этом она рассказала в эфире телеканала





«Национальным институтом на сегодняшний день разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу для того, чтобы не пострадали обучающиеся», - отметил Кадлубай.





Замминистра образования также указал, что ведомство пошло на перенос каникул ради родителей: ежедневно от них поступало до 100 звонков с такой просьбой.





«Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», - добавил Кадлубай.





Напомним, что школьные каникулы продлили в Беларуси до 13 апреля.



