ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минобр: Во время каникул учителя должны приходить в школу, а учебную программу ждут изменения

06.04.2020 09:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сообщила, что педагоги во время школьных каникул будут обязаны быть на рабочих местах, а также их ждут изменения в программах обучения.

Об этом она рассказала в эфире телеканала ОНТ.

«Национальным институтом на сегодняшний день разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник-вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу для того, чтобы не пострадали обучающиеся», - отметил Кадлубай.

Замминистра образования также указал, что ведомство пошло на перенос каникул ради родителей: ежедневно от них поступало до 100 звонков с такой просьбой.

«Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место», - добавил Кадлубай.

Напомним, что школьные каникулы продлили в Беларуси до 13 апреля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сообщила, что педагоги во время школьных каникул будут обязаны быть на рабочих местах, а также их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Назначен новый начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика