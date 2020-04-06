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Какие курсы доллара и евро установили банки в начале рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль после мартовского падения в апреле продолжает то укрепляться к евро и доллару, как было
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,65 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — Paritetbank и Абсолютбанк (2,589 рубля).
Выгоднее всего сдавать доллары в Абсолютбанке, курс составляет 2,577 рубля.
Самый высокий курс продажи банком евро составляет 2,86 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,795 рубля (Абсолютбанк).
Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке, курс — 2,785 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках сейчас выгоднее всего покупать доллары и евро, а в каких - сдавать.
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