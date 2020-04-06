Какие курсы доллара и евро установили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль после мартовского падения в апреле продолжает то укрепляться к евро и доллару, как было на последних торгах на Белорусской валютно-торговой бирже, так и падать, как было в течение минувшей недели. Банки оперативно реагируют на новости с торгов и меняют курсы валют. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках сейчас выгоднее всего покупать доллары и евро, а в каких — сдавать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,65 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — Paritetbank и Абсолютбанк (2,589 рубля).

Выгоднее всего сдавать доллары в Абсолютбанке, курс составляет 2,577 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро составляет 2,86 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,795 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке, курс — 2,785 рубля.