ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие курсы доллара и евро установили банки в начале рабочей недели

06.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль после мартовского падения в апреле продолжает то укрепляться к евро и доллару, как было на последних торгах на Белорусской валютно-торговой бирже, так и падать, как было в течение минувшей недели. Банки оперативно реагируют на новости с торгов и меняют курсы валют. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках сейчас выгоднее всего покупать доллары и евро, а в каких — сдавать.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,65 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — Paritetbank и Абсолютбанк (2,589 рубля).

Выгоднее всего сдавать доллары в Абсолютбанке, курс составляет 2,577 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро составляет 2,86 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,795 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке, курс — 2,785 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках сейчас выгоднее всего покупать доллары и евро, а в каких - сдавать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое автоподбор и как это работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика