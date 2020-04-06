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Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех
Источник материала: СТВ
Новости России. Лиза Галкина объявила карантин и не пускает в свой игрушечный домик никого, даже своего папу.
«Карантин. Нет входов никому!» – грустно
Артист также поделился забавным видео, где Лиза грозно заявляет, что «нет входов папарацию». Пришлось шоумену отступить.
Поклонники порадовались тёплой атмосфере в доме семьи, а также посмеялись с затеи дочери Галкина и Пугачёвой.
Кстати, недавно супруги с детьми выходили на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.
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Новости России. Лиза Галкина объявила карантин и не пускает в свой игрушечный домик никого, даже своего папу. «Карантин. Нет входов никому!» – грустно написал на...
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