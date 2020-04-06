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Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех

06.04.2020 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Лиза Галкина объявила карантин и не пускает в свой игрушечный домик никого, даже своего папу. 

«Карантин. Нет входов никому!» – грустно написал на своей странице в Instagram Максим Галкин.  

Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех

Артист также поделился забавным видео, где Лиза грозно заявляет, что «нет входов папарацию». Пришлось шоумену отступить.  

Поклонники порадовались тёплой атмосфере в доме семьи, а также посмеялись с затеи дочери Галкина и Пугачёвой.  

Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех

Кстати, недавно супруги с детьми выходили на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.  

Взглянуть на милый снимок можно здесь.    

Люди в материале: Максим Галкин, Елизавета Галкина

 
 
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Новости России. Лиза Галкина объявила карантин и не пускает в свой игрушечный домик никого, даже своего папу.  «Карантин. Нет входов никому!» – грустно написал на...
 
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