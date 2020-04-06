Что такое автоподбор и как это работает

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Покупая подержанный автомобиль, каждый покупатель хочет сэкономить, чтобы получить авто в хорошем состоянии по более низкой, чем у нового автомобиля, цене. Однако многие продавцы авто с пробегом стараются обмануть покупателей, маскируя дефекты, подкручивая счетчики километража и т.д.

Поэтому потребители, поверхностно знакомые с устройством транспортных средств, рискуют быть обманутыми. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться услугой автоподбор.

Преимущества услуги

Воспользовавшись данной услугой, вы избавите себя от необходимости самостоятельно подбирать транспортное средство и выполнять диагностику

каждой понравившейся модели. Вам не придется тратить время на осмотр машины и на переговоры с продавцом.

Заключив договор на оказание услуги, автовладелец получает гарантию того, что подобранное ему авто будет полностью отвечать всем его требованиям и запросам.

Заплатив за услугу профессионального автоподбора, автовладельцы фактически получают ее бесплатно, так как профессионализм специалистов и их умение вести переговоры с продавцами средств автотранспорта позволяют им договариваться об уменьшении цены автомобиля.

Каким образом осуществляется автоподбор

После заключения договора специалисты самостоятельно осуществляют подбор подходящих вариантов в соответствии с перечисленными заказчиком требованиями либо рассматривают те варианты, которые были предложены самим клиентом. Выбрав авто, соответствующее заявленным параметрам, специалисты выезжают к месту осмотра, где проводят первичную диагностику транспортного средства. Если первичный осмотр демонстрирует, что автомобиль полностью соответствует заявленным характеристикам, осуществляется его полная диагностика. Проводится юридическая проверка транспорта, позволяющая убедиться, что он не находится в залоге, угоне или розыске, что на него отсутствуют какие либо регистрационные ограничения и запреты. На основе выполненной диагностики составляется письменный отчет, который передается для ознакомления заказчику. Если клиента все устраивает в подобранном для него автомобиле, с продавцом организуется встреча, во время которой проводятся переговоры относительно стоимости авто. Договорившись о цене, специалисты приступают к составлению договора купли-продажи. После этого организуется встреча покупателя с продавцом, во время которой стороны подписывают составленный для них договор. За дополнительную плату покупателю может быть оказана помощь в постановке на учет приобретенного автомобиля.

Помощь в подборе позволяет приобрести автомобиль по оптимальной цене с подходящими параметрами, находящийся в хорошем техническом состоянии и лишенный каких-либо юридических проблем.

Источник: компания «АвтоТрейдЗапад»

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