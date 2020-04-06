Что такое автоподбор и как это работает

Покупая подержанный автомобиль, каждый покупатель хочет сэкономить, чтобы получить авто в хорошем состоянии по более низкой, чем у нового автомобиля, цене. Однако многие продавцы авто с пробегом стараются обмануть покупателей, маскируя дефекты, подкручивая счетчики километража и т.д.
Поэтому потребители, поверхностно знакомые с устройством транспортных средств, рискуют быть обманутыми. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться услугой автоподбор.
Преимущества услуги
Воспользовавшись данной услугой, вы избавите себя от необходимости самостоятельно подбирать транспортное средство и выполнять диагностику
каждой понравившейся модели. Вам не придется тратить время на осмотр машины и на переговоры с продавцом.
Заключив договор на оказание услуги, автовладелец получает гарантию того, что подобранное ему авто будет полностью отвечать всем его требованиям и запросам.
Заплатив за услугу профессионального автоподбора, автовладельцы фактически получают ее бесплатно, так как профессионализм специалистов и их умение вести переговоры с продавцами средств автотранспорта позволяют им договариваться об уменьшении цены автомобиля.
Каким образом осуществляется автоподбор
- После заключения договора специалисты самостоятельно осуществляют подбор подходящих вариантов в соответствии с перечисленными заказчиком требованиями либо рассматривают те варианты, которые были предложены самим клиентом.
- Выбрав авто, соответствующее заявленным параметрам, специалисты выезжают к месту осмотра, где проводят первичную диагностику транспортного средства.
- Если первичный осмотр демонстрирует, что автомобиль полностью соответствует заявленным характеристикам, осуществляется его полная диагностика.
- Проводится юридическая проверка транспорта, позволяющая убедиться, что он не находится в залоге, угоне или розыске, что на него отсутствуют какие либо регистрационные ограничения и запреты.
- На основе выполненной диагностики составляется письменный отчет, который передается для ознакомления заказчику.
- Если клиента все устраивает в подобранном для него автомобиле, с продавцом организуется встреча, во время которой проводятся переговоры относительно стоимости авто. Договорившись о цене, специалисты приступают к составлению договора купли-продажи. После этого организуется встреча покупателя с продавцом, во время которой стороны подписывают составленный для них договор.
- За дополнительную плату покупателю может быть оказана помощь в постановке на учет приобретенного автомобиля.
Помощь в подборе позволяет приобрести автомобиль по оптимальной цене с подходящими параметрами, находящийся в хорошем техническом состоянии и лишенный каких-либо юридических проблем.
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